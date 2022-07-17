YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

17.07.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alevlerin sıçradığı prefabrik bina üretim tesisi ile inşaat firmasına ait depo kullanılamaz hale geldi YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etti.

Yangın Kısıkköy Mahallesi'ndeki prefabrik bina üretim tesisi ile inşaat firmasına ait depoya da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, tesis ile depo, büyük çaplı hasar gördü.

Diğer yandan yangın nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Torbalı arasındaki kara yolu da bir süreliğine dumanlar nedeniyle kapandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldüİzmir’de otomobilde başlayıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldıZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin İzmir il kongresine katıldı
Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldüBalkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
sarnıç

İzmir Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:23
İkindi
17:16
Akşam
20:41
Yatsı
22:18
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.