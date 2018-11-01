GÜNCELLEME - İzmir'de PKK/KCK operasyonu

İZMİR (AA) - İngiltere'de, terör örgütü PKK/KCK'nın paralelinde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinden olduğu iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan M.H. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı, İngiltere'de terör örgütü PKK/KCK'nın paralelinde faaliyet gösteren dernekler içerisinde sorumlu olarak görev alan M.H'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çiğli ilçesinde bir evde olduğu ve İngiltere'ye dönme hazırlığı yaptığı belirlenen zanlı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Çifte vatandaş olduğu tespit edilen M.H'nin sosyal medya hesaplarında da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

