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GÜNCELLEME - İzmir'de servis minibüsü devrildi: 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Bayraklı'da down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de servis minibüsü devrildi: 20 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, down sendromlu öğrencileri taşıyan 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda devrildi.

Kazada ters dönen minibüsteki 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 15'i çevredeki hastanelere, hayati tehlikeleri bulunan 5 öğrenci ve öğretmen ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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izmir Kaza servis minibüsü

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