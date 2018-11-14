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GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 21:20 | Son Güncelleme

Ödemiş ilçesinde bir gazinoda 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir gazinoda kavga sırasında 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası mevkisindeki gazinoya gelen müşteri Süleyman K. (40) ile iş yeri sahibinin oğlu Cüneyt Y. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt Y. ve gazino çalışanı Ümit C'ye (38) ateş edip yaralayan Süleyman K, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cüneyt Y'nin hayati tehlikesi bulunduğunu öğrenildi.

MOBESE kameralarını ve plaka takip sistemlerini inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gazinoya yaklaşık 40 kilometre mesafede ilçe merkezinde Süleyman K. ile yanında bulunan F.K.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Süleyman K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.K.D ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir ve Kiraz ilçelerinde iki cinayet olayına karıştığı iddiasıyla arandığı belirlenen Süleyman K'nin, "silahlı yağma, korku ve kaygı yaratabilecek şekilde ateş etme, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından da sabıkasının olduğu belirtildi.

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