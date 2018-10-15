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GÜNCELLEME - İzmir'de sosyal medya aracılığıyla müstehcenlik suçu işlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya aracılığıyla küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya çalışan şüpheli tutuklandı, görüntüleri çeken kişi adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde, sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan B.A. tutuklandı, videoları çeken F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.A'nın (21) ifadeleri doğrultusunda tepkiyle karşılanan genel ahlaka aykırı davranışların sergilendiği video görüntülerini çeken F.B. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklandı, F.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde bahsedilen "genel ahlaka karşı suçlar" ile Türk Ceza Kanunu'nun 6. bölümünde bahsedilen "çocuğun cinsel istismarı suçları" kapsamında şüpheliler hakkında işlem yapıldığı ve paylaşılan videolara da mahkemece erişim yasağı konulduğu kaydedildi.

- Para kazanmak için yapmış

Bu arada emniyette ifadesi alınan B.A'nın suçunu kabul ettiği, sosyal medya hesabına koyduğu görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla yayımlayarak para kazandığını söylediği öğrenildi.

B.A'nın ilginç görüntülerin tıklanma oranlarının fazla olması nedeniyle böyle bir video çektiğini söylediği belirtildi.

Öte yandan B.A'nın aynı suçtan daha önce de gözaltına alındığı ve çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırarak sosyal medya hesabından yaydığı belirlenen kişiye yönelik çalışma başlatmış, B. A. olduğunu tespit edilen zanlı yakalanmıştı.

Zanlının yakalanması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Sosyal medyada infiale yol açan çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk gözaltı müstehcenlik

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