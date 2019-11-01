GÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, önce ağaca sonra elektrik panosuna çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Anadolu Caddesi Balatçık Mahallesi'nde Erdal Aktaş yönetimindeki 35 KUV 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Daha sonra elektrik panosuna çarpan otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Erdal Aktaş ile otomobilde bulunan Mustafa Çakmak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Barış Kaya'nın (28) ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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