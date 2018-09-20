GÜNCELLEME - İzmir'de tarihi konak yandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde restorasyonu devam eden tarihi konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden, Tire Belediyesine ait tescilli ve 1903 yılında yapılan üç katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere üç itfaiye aracı ve Tire Belediyesine ait sulama tankeriyle müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yaklaşık iki saatte söndürdüğü yangın nedeniyle binanın bazı duvarlarında çökme meydana geldi.

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- "Restore edilmesi zor"

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi konağın tekrar restore edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Mülkiyeti belediyemize ait tarihi yapıda maalesef hiç istemediğiniz ve sebebini henüz belirleyemediğimiz yangın meydana geldi. Teknik ekibimiz bu konu üzerinde çalışmalarına başladı. Şu anki haliyle konağın tekrar restore edilmesi zor görünüyor. Çünkü binanın ahşaptan oluşan ana hatlarında büyük tahribat var. Yeniden yapılacak bir protokolle aslına uygun inşa edilmesi daha uygun olacaktır. Yangında can kaybı olmaması da bizler için tek sevindirici olaydır.”