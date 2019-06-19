GÜNCELLEME - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya finansman ve eleman temin ettikleri, cezaevlerinde örgüt elebaşına yönelik sözde tecriti protesto için başlatılan açlık grevlerini koordine ettikleri ve ölen örgüt mensuplarının ailelerine maddi destek sağladıkları iddiasıyla 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Bomba ve molotofkokteyliyle eylem hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemelerle terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren kitap ve dergiler ele geçirildi.

- Eylemci teröristlere "misafir" kamuflesi

Bu arada 12 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.

İzmir'deki operasyonda gözaltına alınan zanlıların kente silahlı ve bombalı eylem amacıyla gönderilecek olan teröristleri gizlemek için yer ayarladıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin teknik takibinde elde edilen bilgiye göre, zanlıların kırsaldaki örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.

Zanlılarla görüşen örgüt elebaşlarının, eyleme hazırlanan teröristleri "misafir gelecek, iyi bakın" talimatıyla kente gönderme planı yaptıkları deşifre edildi.

Genişletilen soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

