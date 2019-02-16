GÜNCELLEME - İzmir'de toprak kayması sonucu 12 ev tahliye edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 12 ev tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, ocak ayında görülen yağışların ardından yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı. Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonucu bir ev yıkıldı, 11 evde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı. Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturanların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti. Şeker, devletin bütün imkanlarıyla mahalle halkının mağduriyet yaşamaması için vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi. - 12 ev daha boşaltılacak Bornova Kaymakamı Fatih Genel de heyelanın yaşandığı bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Genel, evlerini ve ahırları boşaltmak istemeyen bazı kişileri ikna etmeye çalıştı.

Genel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak kaymasının sebebinin henüz teknik olarak bilinmediğini ancak yoğun yağışların zemin gevşekliğine yol açmış olabileceğini değerlendirdiklerini ifade etti. Halkın can güvenliği açısından evlerini boşaltması gerektiğine işaret eden Genel, "Eğridere Mahallemizde bir bölgede ciddi olarak toprak kayması söz konusu. Şu ana kadar 12 evimizi boşalttık. 12 evimizin daha tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Yeni boşaltma kararı alınan bu evlerde şu anda bir çatlak, yarık söz konusu değil ama tedbir amaçlı boşaltacağız." diye konuştu. - Hayvanlar için ahır temini Bölgede jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğünü ifade eden Genel, şunları belirtti: "Boşaltılan evlerin sakinleri yakınlarının yanına yerleşti. Biz valimizin emirleriyle bu evlerde kalanların ev kiralamaları durumunda kira bedellerini karşılayacağız. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın ahırları için de Bornova Belediyemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de birer çadır kuracak. Vatandaşlarımızın sahip olduğu hayvanların tamamını bölgenin biraz aşağısında bulunan düğün salonunun yanında bir araya toplayacağız. Vatandaşlarımız eğer ahır kiralarsa onun bedelini de yine devletimiz karşılayacak. Burada Kızılay ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin yemek dağıtımı da oluyor."