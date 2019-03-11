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GÜNCELLEME - İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı KAZADA ÖLENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AT 3766 plakalı otomobil Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16. Sokak kesişiminde Sadi Ergün idaresindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı.

Yol kenarındaki tramvay enerji hattının beton direğine çarparak duran 35 AT 3766 plakalı otomobildeki Hikmet Kahramantürk (27) ve araçtaki bir kişiyle, bu otomobilin çarptığı yol kenarındaki Ferya Bertan (37) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bertan ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Kahramantürk ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bertan ve Kahramantürk kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bertan'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaza yapan araçlardan birinin tramvay yolunu kapatması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

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2 ölü 1 yaralı diyetisyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kaza trafik kazası tramvay

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