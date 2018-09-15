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GÜNCELLEME- İzmir'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

Çeşme ilçesi Dalyan bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dalyan bölgesinde bodur ağaçların bulunduğu alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Çeşme İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 2 helikopter, 1 uçak, 4 arazöz ile çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 10 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Dalyan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangın

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