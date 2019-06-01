HABER

GÜNCELLEME - İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık cinayetinde 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

"Organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında asli fail olduğu öne sürülen zanlının da bulunduğu 5 şüpheli yakalandı - Emniyetteki ifadesinde suçu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin gösterdiği yerde, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile dolu şarjör gömülü halde bulundu GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş'un yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile şarjör de ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 03.00'de Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 3 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Baskında, polis yeleğiyle Ahmet Kurtuluş'un evinin bulunduğu siteye girerek cinayeti işlediği iddia edilen Y.T (37) ile aynı evde bulunan H.A'nın da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

- Suçu itiraf etti

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen Y.T, olayda kullandığını söylediği tabancanın gömülü olduğu yer ve cinayet sırasında giydiği polis yeleğini attığı çöp konteynerine ilişkin bilgi verdi.

Konak ilçesindeki bir bölgede toprağa gömülü olarak bulunan tabanca ve dolu şarjör, kriminal incelemeye gönderildi, polis yeleği ise çöp konteynerinde bulunamadı.

Öte yandan, polisin yaptığı çalışmada, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında firari sanık örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş'un azmettirici olabileceğine dair bulgular elde edildiği öğrenildi.

Gürcistan'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kurtuluş'un iadesi için gerekli girişimlerde bulunulacağı belirtildi.

- Organize suç örgütü davasında yargılanıyordu

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında, firari örgüt elebaşı Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

İddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temini saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Narlıdere ilçesinde dün üzerinde polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek girdiği sitedeki dairesinde Kurtuluş'u silahla yaralamıştı.

Şüpheli yaya olarak kaçmış, hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş kurtarılamamıştı.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı Ev hapsindeki iş insanını öldüren zanlı yakalandı 
Saman balyaları tarla yaktıSaman balyaları tarla yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Sanık silahlı saldırı şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Halit Ergenç'e çirkin saldırı! 2 gözaltı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bunu yapmayana ceza var

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.