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GÜNCELLEME - İzmir'deki kıraathane kazasında acı tesadüf

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Kamyonun altında kalarak ölen kişinin babasının da 9 yıl önce aynı kıraathaneye giren otomobilin altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi - Kazanın görgü tanığı Hakan Saka: - "Olayda hayatını kaybeden kuzenler 9 yıl önce de aynı kıraathanedeki benzer bir kazadan kurtulurken, Hasan Küçükdemir'in babası hayatını kaybetmişti" - Kamyonun çarptığı 3 katlı bina, kolonlarındaki hasar nedeniyle tahliye edildi - Hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kamyonun kıraathaneye girdiği kazada kuzeni ile birlikte hayatını kaybeden Hasan Küçükdemir'in, aynı kıraathanede 9 yıl önce meydana gelen benzer kazada babası Veli Küçükdemir'i kaybettiği belirtildi.

Onur Mahallesi'nde dün kamyonun kıraathaneye girdiği ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından kolonları hasar gören 3 katlı bina tahliye edildi.

Binada oturan iki aile, geçici olarak yakınlarının yanına taşınırken binanın durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik şeridiyle çevrelenen kıraathanenin harabeye döndüğü gözlenirken, devrilmeyen masaların üzerinde çay bardaklarının ve küllüklerin durduğu görüldü.

Sandalye, masa, müşterilerin ayakkabıları ile kamyondan kopan parçaların kıraathanenin içinde olduğu, binanın kolonlarında ve duvarlarında ise derin çatlaklar oluştuğu da görüldü.

- "Babasıyla aynı kaderi paylaştı"

Olayın görgü tanıklarından Hakan Saka, AA muhabirine, kazadan kısa süre önce kıraathaneden ayrıldığını söyledi.

Saka, "Yeni çıkmıştım ki çığlık sesleriyle arkamı döndüğümde kazayı gördüm. Herkes bir tarafa kaçıştı. Gelip baktığımda iki kişi kamyonun altında kalarak can vermişti. Olayda hayatını kaybeden kuzenler 9 yıl önce de aynı kıraathanedeki benzer bir kazadan yara almadan kurtulurken, Hasan Küçükdemir'in babası Veli hayatını kaybetmişti." diye konuştu.

Aydın Mertyüz ise kazada hayatını kaybeden komşusu Hasan Küçükdemir'in, babasıyla aynı kaderi paylaşmasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Öte yandan kamyon şoförü Özcan Ç.'nin (55) tedavisinin ardından gözaltına alındığı ve polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Cenazeler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsileri sonrası Yamanlar Semti'nde bulunan İzmir Alevi Kültür Derneği ve Cemevine getirildi.

Haki ve Hasan Küçükdemir'in naaşları, cenaze namazlarının ardından Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

Onur Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, 7399/17 Sokak'tan çıkan 06 EB 499 plakalı kamyon, freni boşalınca 7371 Sokak'taki 3 katlı apartmanın altında bulunan kıraathaneye girmiş, kazada Haki Küçükdemir (51) ile Hasan Küçükdemir (59) hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cenaze kamyon Kaza kıraathane

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