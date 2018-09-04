GÜNCELLEME - Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan Jandarma Genel Komutanlığı personeli 25 muvazzaf üsteğmenden 23'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile kontörlü telefonlar ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
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