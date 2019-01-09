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GÜNCELLEME - Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 23:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı - Operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.

Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan Y.Y. de ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyete götürüldü.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramalarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 100 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı olarak getirdikleri uyuşturucuyu Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları iddia edildi.

- Operasyon anı kamerada

Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü, operasyon anına ilişkin kamera görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, bir iş yerinin çevresinde önlem alan ekiplerin depoyu bir süre takip etmeleri, bu sırada bir kamyonetin içeriye girmesiyle kepenklerin kapandığı görülüyor. İçeriden panelvan aracın çıkmasıyla ekiplerin operasyonu başlatması, şüphelileri gözaltına alması ve uyuşturucuların ele geçirilmesi de kayıtlarda yer alıyor.

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