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GÜNCELLEME - Jandarma personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 50 Jandarma Genel Komutanlığı personelinden 22'si tutuklandı - Adli kontrol şartı uygulanarak salıverilen 32 kişiden 20'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35'i aktif görevde 50 Jandarma Genel Komutanlığı personelinden 22'si tutuklandı.

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemi ile haberleştikleri belirlenen biri yüzbaşı, 49'u üsteğmen 50 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılar tarafından sorgulanan şüphelilerden 20'si "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediğini belirterek itirafçı oldu.

Savcılık sorgusunun ardından 30 zanlı tutuklanma talebiyle diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı uygulanarak salıverilmeleri talebiyle, sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Şüphelilerden 22'sini tutuklayan mahkeme, 28 kişiyi de adli kontrol şartı uygulayarak salıverdi.

Adli kontrol şartı uygulananlardan 20'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında 16 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti.

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