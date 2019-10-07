HABER

GÜNCELLEME - Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:23 | Son Güncelleme

Çarpışma nedeniyle balıkçı teknesinden denize atlayan 20 kişilik mürettebat kurtarıldı - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, çarpışmayla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı KURTARILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ, BAŞBAKANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Japonya'ya ait bir devriye gemisiyle Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesinin Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) çarpışmasının ardından tekneden denize atlayan 20 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Denizi'nde Japonya Balıkçılık Ajansına ait devriye gemisi Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle çarpıştı.

Japonya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu balıkçı teknesinin battığı, kazanın ardından denize atlayan 20 kişilik Kuzey Koreli mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.

Tekneden denize atlayan mürettebatın Kuzey Kore'ye ait bir gemi tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Japonya'ya ait devriye gemisindeki mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı kaydedildi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, gemi ve teknenin çarpışmasıyla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

Abe, meclis oturumunda, Japon münhasır ekonomik bölgesinde yabancı balıkçı tekneleri tarafından yapılan avlanmanın önüne geçilmesi konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Vali Gürel, bebeklere masal anlattıVali Gürel, bebeklere masal anlattı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralıİnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı teknesi çarpışma Japonya Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı! Arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de facia! Arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.