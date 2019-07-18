HABER

GÜNCELLEME - Japonya'da animasyon stüdyosunda yangın: 23 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kundaklanan binada 23 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, 36 kişinin yaralandığı açıklandı.

Emniyet kaynakları, bir kişinin, Japonya'nın 3 katlı Kyoto stüdyosu binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.

İtfaiye kaynakları, yangında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını bildirirken, polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi.

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.

Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.

Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda anime filmi ve dizileriyle tanınıyor.

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Göcek koylarında ruhsatsız yapılaşma iddiasıGöcek koylarında ruhsatsız yapılaşma iddiası
YKS Türkiye birincisi: “Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu”YKS Türkiye birincisi: “Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya kundaklama yangın

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da radikal örgütlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Bebeğinin ağzını görünce şoke oldu: Rüyamda görmüştüm!

Bebeğinin ağzını gören anne şoke oldu!

Antalya'nın Maldivleri olarak biliniyor! Suluada'da kirlilik tehlikesi

Antalya'nın Maldivleri alarm veriyor

Karlov suikastı soruşturmasında biri eski 6 TRT çalışanına gözaltı

Biri eski 6 TRT çalışanına FETÖ gözaltısı!

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Ahırı imalathaneye çevirmişler! 5 bin 400...

Son dakika: Kandil'e hava harekatı!

Türk jetleri havalandı! Kandil vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.