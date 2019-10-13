GÜNCELLEME - Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 19 oldu

TOKYO (AA) - Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Japon basınında yer alan haberlere göre, meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 19 olduğunu, yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Tayfunun bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Bu arada mahsur kalan kişilere ulaşılması için afetten etkilenen bölgelere helikopter ve kurtarma botlarının sevk edildiği belirtildi.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti.

11 Ekim'de Suzuka şehrinde yapılması planlanan Formula 1 Japonya Grand Prix'i de tayfun sebebiyle ertelenmişti.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

