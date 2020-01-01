GÜNCELLEME - Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlandı.

Bir süre sonra seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında devam etti.

Ekiplerin çalışmasıyla arızanın giderilmesinin ardından, seferler de normale döndü.

