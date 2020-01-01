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  4. GÜNCELLEME - Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

GÜNCELLEME - Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

Tramvay hattının katener sistemindeki arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü ARIZANIN GİDERİLMESİ VE SEFERLERİN NORMALE DÖNMESİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlandı.

Bir süre sonra seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında devam etti.

Ekiplerin çalışmasıyla arızanın giderilmesinin ardından, seferler de normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kabataş-Bağcılar tramvay

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