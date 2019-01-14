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GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 20:18 | Son Güncelleme

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI EKLENDİ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldü, 90 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in 9. Bölgesi'ndeki yabancılara ait Green Village adındaki bir kampın yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını ifade eden Daniş, bölgeye polis ve ambulansların gönderildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar ise saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 90 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Kabil

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