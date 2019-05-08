GÜNCELLEME - Kabil'de bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı bir yardım kuruluşunun ofisi önünde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil'in Şehri Nev bölgesinde ''Counterpart'' isimli uluslararası bir yardım kuruluşunun ofisi önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini belirtti.

İki saldırganın kuruluş binasına girerek, polisle çatışmaya başladığını aktaran Rahimi, saatler süren çatışmanın ardından 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Rahimi, saldırıda 4 sivil ile bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Rahimi, yaralıların arasında söz konusu yardım kuruluşunda çalışan bir yabancının bulunduğunu ifade etti.

"Counterpart" isimli uluslararası yardım kuruluşunun ofisinin yakınında Afganistan Başsavcılığı ve birçok yabancı ofisler de bulunuyor.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, söz konusu kuruluşun ABD'ye ait olduğu iddiasında bulundu.

