HABER

GÜNCELLEME - Kabil'de istihbarat eğitim merkezine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Çatışmada 3 saldırgan etkisiz hale getirildi DETAY EKLENDİ

KABİL (AA) Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Ulusal Güvenlik Müdürlüğü eğitim merkezine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, silahlı kişilerin, Kabil'in 5. bölgesinde bulunan istihbarat eğitim merkezi yakınındaki bir binaya girerek eğitim merkezine ateş açmaya başladığını söyledi.

Saatler süren çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Daniş, operasyonda başka kimsenin zarar görmediğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de dün bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 48 kişi yaşamını yitirmişti.

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Ulusal Güvenlik Müdürlüğü eğitim merkezine silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgan, saatler süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, silahlı 3 kişinin, Kabil'in 5. bölgesinde bulunan istihbarat eğitim merkezi yakınındaki bir binaya girerek, eğitim merkezine ateş açmaya başlamasının ardından çatışma yaşandığını belirtti.

Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Daniş, bu olayda başka kimsenin zarar görmediğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktıPKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı
Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

Balıkesir'de iğrenç manzara! Kurbanlık hayvanları ağır çeksin diye dışkı çukuruna soktu!

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

PKK'ya Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.