GÜNCELLEME - Kabil'de istihbarat eğitim merkezine silahlı saldırı

KABİL (AA) Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Ulusal Güvenlik Müdürlüğü eğitim merkezine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, silahlı kişilerin, Kabil'in 5. bölgesinde bulunan istihbarat eğitim merkezi yakınındaki bir binaya girerek eğitim merkezine ateş açmaya başladığını söyledi.
Saatler süren çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Daniş, operasyonda başka kimsenin zarar görmediğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de dün bir eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 48 kişi yaşamını yitirmişti.
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Ulusal Güvenlik Müdürlüğü eğitim merkezine silahlı saldırı düzenleyen 3 saldırgan, saatler süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, silahlı 3 kişinin, Kabil'in 5. bölgesinde bulunan istihbarat eğitim merkezi yakınındaki bir binaya girerek, eğitim merkezine ateş açmaya başlamasının ardından çatışma yaşandığını belirtti.
Saatler süren çatışmanın ardından 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Daniş, bu olayda başka kimsenin zarar görmediğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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