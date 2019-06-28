GÜNCELLEME - Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi

Daha sonra, bazı yolcular Antalya’ya aynı firmanın başka bir uçağı ile gitmesi için Gaziantep Havalimanı’na yönlendirildi. Bazı yolcuların ise talepleri üzerine biletlerinin iptal edildiği, bir kısmına da yarınki Antalya seferi bileti düzenlendiği öğrenildi.

Gaziantep Havalimanı’na yönlendirilen yolculardan Mustafa Kökel, AA muhabirine, uçak arızası nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Antalya’ya gitmesi gereken, acil işi olan yolcuların aynı firmanın Gaziantep’ten buraya gidecek uçağına yönlendirildiğini belirten Kökel, şöyle konuştu:

"Bizim bugün Antalya’da olmamız gerekiyor. Ancak bu firmanın bugün başka bir Adana-Antalya seferi olmadığından, benim gibi yaklaşık 50 kişilik bir yolcu grubu Adana’dan otobüse bindirildi. Adana’dan Gaziantep’e gidiyoruz. Buradan Antalya’ya 15.05’te kalkması planlanan uçakla gideceğiz. Bazı yolcular da biletlerini iptal etti. Bazılarına ise yarınki seferin biletleri verildi."

