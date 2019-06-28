HABER

GÜNCELLEME - Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Teknik bir arıza nedeniyle kabin basıncı düşen Sunexpress’in Antalya-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, Adana Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı - Aynı uçağın Adana-Antalya seferi ise teknik arıza nedeniyle iptal edildi GELİŞMELER EKLENDİ

Teknik bir arıza nedeniyle kabin basıncı düşen Sunexpress’in Antalya-Adana seferini yapan tarifeli uçağı, Adana Havalimanı'na sorunsuz indi.

Antalya Havalimanı'ndan, sabah hareket eden Sunexpress'e ait XQ 7630 sefer sayılı uçağın kabin basıncı, Adana Havalimanı'na yaklaşıldığı sırada teknik arıza nedeniyle düştü.

İniş hazırlığı sırasında kabin basıncının düşmesi sonucu, uçakta oksijen maskeleri açıldı.

Uçak, verilen izinle havalimanına öncelikli olarak sorunsuz indi.

Yolcular tahliye edilirken, aprona tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.

- Adana-Antalya seferi iptal

Aynı uçağın, XQ 7631 sefer sayılı Adana-Antalya seferi ise teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

Hava yolu şirketinin uçak üzerindeki teknik incelemesinin sürmesinden dolayı, Antalya’ya gidecek yolcular arıza nedeniyle bir süre bekletildi.

Daha sonra, bazı yolcular Antalya’ya aynı firmanın başka bir uçağı ile gitmesi için Gaziantep Havalimanı’na yönlendirildi. Bazı yolcuların ise talepleri üzerine biletlerinin iptal edildiği, bir kısmına da yarınki Antalya seferi bileti düzenlendiği öğrenildi.

Gaziantep Havalimanı’na yönlendirilen yolculardan Mustafa Kökel, AA muhabirine, uçak arızası nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Antalya’ya gitmesi gereken, acil işi olan yolcuların aynı firmanın Gaziantep’ten buraya gidecek uçağına yönlendirildiğini belirten Kökel, şöyle konuştu:

"Bizim bugün Antalya’da olmamız gerekiyor. Ancak bu firmanın bugün başka bir Adana-Antalya seferi olmadığından, benim gibi yaklaşık 50 kişilik bir yolcu grubu Adana’dan otobüse bindirildi. Adana’dan Gaziantep’e gidiyoruz. Buradan Antalya’ya 15.05’te kalkması planlanan uçakla gideceğiz. Bazı yolcular da biletlerini iptal etti. Bazılarına ise yarınki seferin biletleri verildi."

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Makam aracı yerine dolmuş kullanıyorMakam aracı yerine dolmuş kullanıyor
BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İstanbul Ofisi açıldıBM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İstanbul Ofisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi

Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Şanlıurfa'da yakalandılar!

Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP il binasında kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

"Sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.