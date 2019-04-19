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GÜNCELLEME - Kaçak definecilerin kazdıkları kuyuda mahsur kalması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 04:57 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalanlardan 4'ü, ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı - Hastaneye kaldırılanlardan bir kişi hayatını kaybetti - Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti KUYUDAN ÇIKARILANLARDAN 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Bursa'nın İznik ilçesinde, kaçak define ararken kazdıkları kuyuda mahsur kalan kişilerden 4'ü kuyudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkisinde define arayan ve kazdıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan, 7-8 kişi oldukları belirtilen grubu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde çok sayıda AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Ekiplerin çalışması sonucu Ömer K. (35), Recep E. (58) ve Mümin S. (60) kuyudan çıkarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışmalarını yürüten ekipler, daha sonra bir kişiyi daha çıkarmayı başardı.

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ekiplerin, diğer mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

- 4 kişiye gözaltı

Bölgede dedektörlerle gaz ölçümü yapan ekipler, mahsur kalanların kazı yaparken kullandıkları jeneratörün egzozundan etkilendiğini tespit etti.

Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen İ.T, T.C, H.A ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Bursa defineci iznik kazı mahsur kaldı

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