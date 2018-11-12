GÜNCELLEME - Kaçak kazdıkları tünelde yakalandılar

Karaman'da kaçak kazdıkları tünelde suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zengen köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.G, S.K, O.Y, A.O. ve U.G'yi define aramak için kazdıkları tünelde suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin yaklaşık 15 metrelik tünel kazdıkları tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, O.Y, A.O ve U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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