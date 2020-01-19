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  4. GÜNCELLEME - Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

GÜNCELLEME - Kadıköy'de bir kişi annesi ve eşini silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 00:36 | Son Güncelleme

SALDIRGANIN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişi caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü. Kaçan saldırgan daha sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38), Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Seyhan Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullanılan silahla birlikte Ataşehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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cinayet kadıköy

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