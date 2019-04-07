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GÜNCELLEME - Kadıköy'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'deki silahlı saldırı davasının firari sanığı İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü - Olay yerine gelen Ünğan'ın yakınlarından üç kişi gözaltına alındı GÖZALTINA ALINANLAR VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kadıköy'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'ndeki bir kafenin önünde bulunan arabasının yanında silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay sonrasında kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda Ünğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında arabada bulunduğunu, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- 3 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, buraya gelen Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ünğan'ın cesedi, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlhan Ünğan'ın yanında vurulduğu aracı da çekiciyle olay yerinden alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından caddede kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

İlhan Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

Kadıköy'de cinayet

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