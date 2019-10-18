GÜNCELLEME- Kadıköy'de ev yangını

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 11 katlı binanın 7. katında çıkan yangın söndürülürken, binada mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesinde 11 katlı binanın 7. katındaki dairelerden birinde yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik tedbiri aldığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3'ü kadın 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri anlaşılan 4 kişiye sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulanırken, bir kişi ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının mutfak kısmında çıktığı belirlenen dairede oturanların olay sırasında evde olmadıkları anlaşıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

