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GÜNCELLEME - Kadın avukatın eşi tarafından darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

Sivas'ta boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın avukat tedavi altına alındı, kocası tutuklandı - Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir: - "Meslektaşımızın maruz kaldığı haksız ve kabul edilemez bu çirkin hadise, her geçen gün Türkiye'de kadına şiddetin arttığını göstermekte" ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın avukat tedavi altına alındı, gözatına alınan kocası tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Barosuna kayıtlı avukat T.A.H. (34), Kardeşler Mahallesi'nde eşine ait iş yerinin önünde kocası A.H. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında A.H'nin eşini darbettiği öne sürüldü.

T.A.H. hastaneye kaldırıldı, A.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, mahkemece tutuklandı.

- Sivas Barosundan kınama

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir ve bazı avukatlar, baroda düzenledikleri basın toplantısıyla saldırıyı kınadı.

Demir, yaptığı açıklamada, kadın meslektaşlarının, boşanma aşamasındaki eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde darbedildiğini söyledi.

Olayı haber aldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçtiklerini belirten Demir, "Başsavcılığımız konunun hassasiyetinin farkında olduklarını ancak olayın ne derece vahim durumda olduğunu bilemediklerini, sıradan bir soruşturma dosyası olduğunu düşündüklerini söyledi. Biz akabinde durumu izah ettik, meslektaşımızın uzun yıllardır söz konusu şiddet olayına eşi tarafından maruz kaldığı haksız eylemin izahını yaptık." ifadelerini kullandı.

Yargıya taşınan olayı Sivas Barosu olarak takip edeceklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Meslektaşımızın maruz kaldığı haksız ve kabul edilemez bu çirkin hadise, her geçen gün Türkiye'de kadına şiddetin arttığını göstermektedir. Bu tabii ki bir toplumsal şiddet, toplumsal olay ve kamu vicdanını rahatsız edecek şekilde ortaya çıkmaya başladı. Daha birkaç gün öncesine kadar Kırıkkale ve Konya'da ölümle gerçekleşen bir eş vahşetine seyirci olduk.

Sivas Barosu olarak yıllarca söz konusu şiddet olaylarıyla mücadele ettik ve mücadeleye devam edeceğiz. Meslektaşımızın durumunu anbean takip ediyoruz. Konunun takipçisi olacağız."

Darbedilen T.A.H'nin elmacık kemiğindeki çatlak/kırık nedeniyle tedavi altına alındığını söyleyen Demir, "Şu an tetkikleri devam ediyor. Eğer kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralamaysa ki TCK kapsamında söz konusu suç nitelikli bir haldir, olayda bir bıçaklama girişimi de söz konusu olduğu için öldürmeye teşebbüs şekline bürünmesi de muhtemel." diye konuştu.

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