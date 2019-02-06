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GÜNCELLEME - Kadın yolcunun gasbettiği taksiyle kaçmaya çalıştığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

Yıldırım ilçesinde bindiği taksinin şoförünün boğazına bıçak dayayıp aracı gasbettiği iddia edilen kadın tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bindiği taksinin şoförünün boğazına bıçak dayayıp aracı gasbettiği iddia edilen kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü önünden Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen S.D. (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına yanaşan taksi şoförü, mesafenin uzak olduğunu, araca yakıt alınması gerektiğini belirterek, S.D'den bir miktar para vermesini talep etti.

S.D, yanındaki şok cihazıyla Temel'i etkisiz hale getirdikten sonra cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayayıp, araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu araca binerek İstanbul istikametine doğru hareket etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.D, Osmangazi Köprüsü gişelerine geldiği sırada ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan S.D, Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- "Boğazıma bıçak dayadı"

Taksi şoförü Barbaros Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın yolcunun gece taksiye bindiğini söyledi.

Yolcunun ilk aşamada adres vermediğini, hareket ettikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söylediğini anlatan Temel, bunun üzerine para istediğini dile getirdi.

Bu sırada kadının el frenini çekip taksiyi durduğunu anlatan Temel, "El freni çekmeden önce de şok cihazıyla bana müdahale etti. Bu temasla sersemledim ve el frenini çekti. Kontaktan anahtarı çıkarıp, arabadan indi ve sonrasında ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı." ifadesini kullandı.

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