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GÜNCELLEME - Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı - Duruşmadaki tutum ve davranışları, 18 Temmuz'daki duruşmadan sonra duruşma salonu dışında okumuş olduğu ve kendisine ait twitter hesabından paylaşmış olduğu şiir ile mahkeme heyetine karşı olumsuz tutum, davranışları ve ithamları dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa verilen cezalarda herhangi bir indirime yer olmadığına hükmetti - CEZALARLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.

Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." dedi.

Ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Karara göre, Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada hesabındaki paylaşımlarıyla "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği sabit olduğu belirtildi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticisi konumunda olan ve kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren yöntem ve ideolojisini meşru gösterir kastı, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak sanığın 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmediğildiği belirtildi. Eylemin basın ve yayın yolu ile gerçekleşmesi soncusu cezanın 1 yıl 6 ay artırıldığı kaydedildi.

Sanık Kaftancıoğlu'nu, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun alenen icra edilmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkardı. Sanığın üzerine yüklenen suçu, bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlenmesi nedeniyle de ceza 1 yıl 6 ay 20 gün oldu.

Kaftancıoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçunun sabit olduğunu, suçun niteliğini, suç konusunun önem ve değerini, yapılan paylaşımların içeriğini de dikkate alan mahkeme heyeti, bu suçtan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın fiili alenen işlemesi nedeniyle 1 yıl 9 aya çıkartılan hapis cezası, üzerine yüklenen suçu bir suç işleme icrası kapsamında değişik zamanlarda birden çok işlemesi nedeniyle bir kez daha artırılarak 2 yıl 4 aya çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, bu suçu birden çok işlemesi nedeniyle de cezasının 1 yıl 8 aya çıkarılmasına hükmetti.

''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçunun da sabit olduğunu belirten heyet, yapılan paylaşımların içeriği, özellikle bir kısım paylaşımların hain darbe girişiminin yaşandığı zaman dilimin hemen akabinde olduğuna dikkati çekti. Heyet, toplumda meydana gelen tehlikenin ağırlığı, paylaşımlar sebebiyle kamu güvenliği açısından oluşan açık ve yakın tehlikenin boyutunu da dikkate alarak sanığı bu suçtan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kaftancıoğlu'nun bu suçu birden çok kez işlediğinin anlaşıldığını belirten mahkeme heyeti, cezasını artırarak 2 yıl 8 aya çıkardı.

Kaftancıoğlu böylece, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları, 18 Temmuz'daki duruşmadan sonra duruşma salonu dışında okumuş olduğu ve kendisine ait twitter sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu şiir ile mahkeme heyetine karşı olumsuz tutum, davranışları ve ithamları dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa verilen cezalarda herhangi bir indirime yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun kişilik özellikleri ile pişmanlık duymaması sebebiyle yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkemece olumlu kanaatin oluşmamış olmasını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine ayrı ayrı yer olmadığına karar verdi.

Duruşmanın ardından salondan çıkanlar, sloganlar eşliğinde adliyeden ayrıldı.

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Canan Kaftancıoğlu ceza dava

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