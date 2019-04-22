GÜNCELLEME - Kağıthane'de bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edilen 4 katlı bir bina çöktü.
Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokağı'nda bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki bazı binalar, risk nedeniyle tahliye edildi.
Boşaltılan binalardan biri, toprak kayması sonucu çöktü. İki otomobil binanın enkazının altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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