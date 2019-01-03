GÜNCELLEME - Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Şoför Süleyman Samer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'den Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne gideceğini belirterek, "Kardan dolayı kaldık. Arabalar çıkmıyor. Beklemedeyiz. Ekipler tuzlama yaparsa, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Otobüsle yolculuk yapan Fatih Kıraç da Ankara'ya gittiğini belirterek, "Kar yağışı nedeniyle yolda kaldık. Sabah erkenden sınav var. Öğleye doğru ancak ulaşırız böyle giderse." diye konuştu.

- Kara yolu ulaşıma açıldı

Ekiplerin Tekir Tünelleri mevkisinde yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Trafik ekipleri Tekir Mahallesi girişinde, ağır tonajlı tırların Kayseri istikametine geçişine izin vermezken, zincir ve kar lastikli araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor.

