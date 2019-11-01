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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 22:25 | Son Güncelleme

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Kahramanmaraş merkezli iki ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki aydır sürdürdükleri takibin ardından Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem K, Mehmet Ç, Hacer C, Senem Ö, Mehmet G. ve Şahin D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mahmut Ö. ve Nazım H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden bazılarının, üniversite öğrencilerini uyuşturucu tuzağına düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu kullanan 10 kişi hakkında da işlem yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kahramanmaraş torbacı

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