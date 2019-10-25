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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 00:11 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi bıçaklayarak kaçan şüpheli yakalandı ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen Murat (25) ve Mehmet Aslan (23) ile Mehmet S.P. (18) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda bıçakla yaralanan Murat ve Mehmet Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Asayiş ekipleri şüpheli Mehmet S.P'yi yakaladı.

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bıçaklı kavga yaralı

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