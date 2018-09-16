GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince karadan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterle de havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen fabrika bekçisi Mehmet Şirin kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki çalışmaları devam ediyor.

