GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta freni patlayan midibüsün kamyonete çarpıp devrilmesi sonucu 38 kişi yaralı

Kahramanmaraş'ta freni patlayan yolcu midibüsünün kamyonete çarpması sonucu yaralanan 38 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sürücüsün ismi öğrenilemeyen 35 ABK 200 plakalı midibüs, Yedikuyular Kayak Merkezinden iniş istikametinde Doğal Yaşam Parkı mevkisinde, frenin patlaması sonucu 27 ACP 235 plakalı kamyonete çarpıktan sonra devrildi.
Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 38 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum