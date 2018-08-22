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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 22:16 | Son Güncelleme

YANGININ SÖNDÜRÜLME BİLGİSİ EKLENDİ

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Karacasu Mahallesi Kapıçam bölgesindeki ormanlık alanda, piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangına, 6 arazöz, 3 su tankı, 50 orman işçisi ile vatandaşların desteğiyle müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

YANGININ SÖNDÜRÜLME BİLGİSİ EKLENDİ

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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
2 / 8

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
3 / 8

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
4 / 8

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
5 / 8

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
6 / 8

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
7 / 8

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
8 / 8

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
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Kahramanmaraş orman yangın

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