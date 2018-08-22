GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karacasu Mahallesi Kapıçam bölgesindeki ormanlık alanda, piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı değerlendirilen yangına, 6 arazöz, 3 su tankı, 50 orman işçisi ile vatandaşların desteğiyle müdahale edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
YANGININ SÖNDÜRÜLME BİLGİSİ EKLENDİ
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