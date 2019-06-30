HABER

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 22:05 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta piknikte yakılan ateş nedeniyle çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Alaçayır mevkisinde, piknikte yakılan ateşten kaynaklandığı belirtilen yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Toplam 5 arazöz, 1 su tankı, 12 işçi ve ilk müdahale aracıyla yürütülen çalışmalarla kontrol altına alıp söndürülen yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

- Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş orman yangın

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Sağanak etkili olacak

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon!

Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.