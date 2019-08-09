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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:58 | Son Güncelleme

Onikişubat ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Suçatı Mahallesi Ağlar Obası mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 dozer, 1 su tankı, ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale etti.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş orman yangın

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