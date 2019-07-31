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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 08:21 | Son Güncelleme

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde karşılaşan M.K. ile Gani Aydın (29) ve Musa Aydın (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında bulunan silahla, Gani Aydın (29) ve Musa Aydın'ı (31) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gani ve Musa Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Musa Aydın, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gani Aydın ise hayati tehlike kaydıyla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Silahtan çıkan mermilerden ikisi cadde üstündeki bir binanın balkonuna isabet etti. Bu sırada balkonunda oturan aileler korkulu anlar yaşadı.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kahramanmaraş kavga ölü yaralı

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