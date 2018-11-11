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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

Boşanma kararı alan eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Sibel A. (24), eşi Ramazan A'dan (27) boşanmaya karar vererek babası Ali Çiftçi'nin (58) Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki evine gitti.

Sabah 06.15 civarında kayınpederinin evinin önüne gelen Ramazan A, namazdan dönen Ali Çiftçi'yi av tüfeğiyle vurdu. Daha sonra eve giren Ramazan A, eşi Sibel A. ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'ye (56) ateş etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan A'yı gözaltına aldı.

Hayatını kaybettikleri belirlenen Sibel A. ile anne ve babasının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Saldırı sırasında çiftin 7, 2 ve 1 yaşındaki çocuklarının evde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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