GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangını

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Ambar Mahallesi Geleviz mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangına, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile bölgede görev yapan güvenlik korucuları ve mahalle sakinleri müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nin (KASKİ) su tankerleri ile yangına müdahalede kullanılan arazözlere su takviyesi yapıldı.

Meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 100 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangında 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

