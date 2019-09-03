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GÜNCELLEME - Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 25'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıkarken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor ÖLÜ ve KAYIP SAYISI GÜNCELLENDİ

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, Sahil Güvenlik ise kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll, dalış teknesinde çıkan yangında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yangın esnasında teknenin güverte bölümünde bulunan ve denize atlayan 5 mürettebatın kurtarıldığını kaydeden Kroll, halen kayıp olan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

- Tekne, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldı

ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Monica Rochester, 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere 39 kişinin seyahat ettiği teknede, gece saat 03.15 sıralarında teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi.

Monica Rochester, 23 metre uzunluğundaki "Conception" adlı dalış teknesinin karadan yaklaşık 32 kilometre açıkta, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldığını belirterek, "Bir teknede isteyeceğiniz en son şey yangındır, bu sebeple en kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangının teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle çıktığı ve teknenin battığı iddia edilmişti. Ancak yetkililer, tüp patlamasını henüz doğrulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kaliforniya tekne

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