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GÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Samsun'da, bir kadının elindeki cüzdan ve cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli, giydiği kırmızı tişörtten tespit edilerek yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi

Samsun'da kapkaç olayına karışan ve kırmızı tişörtünden belirlenerek gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hümeyra B'nin (54) yanına yaklaşan bir kişi, elindeki cüzdan ile cep telefonunu alıp kaçtı.

Kadının çığlıklarını duyan bir kişi, ara sokaklara kaçan şüphelinin peşinden gidip elinden cep telefonu ve cüzdanı almayı başarıp kadına verdi. Zanlı ise kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından Hümeyra B, polisi arayıp şikayetçi oldu.

Mağdurun yanına giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin kırmızı tişört giydiğinin söylenmesi üzerine çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kırmızı tişört giyen ve koşarak giden kişiyi aramaya başladı.

Şüphelinin gittiği yönde araştırmalarını yoğunlaştıran polis, saklandığı ara sokakta İbrahim B'yi (33) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu Atakum kapkaç kırmızı tişört Samsun tutuklama

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