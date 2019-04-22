GÜNCELLEME - Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ gözaltıları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 35'i aktif görevde 50 astsubaydan 34'ü yakalandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılardan 34'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltı kararı bulunanlardan 35'inin görevde olduğu, diğerleri hakkında ise soruşturmalar nedeniyle idari tedbir uygulandığı öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
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