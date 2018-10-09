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GÜNCELLEME - Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 20'si aktif görevde bulunan 49 asker ile 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı - Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 28 ilde düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı - Zanlıların tespitinde, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne geçen hafta teslim olan mahrem imam ile bir astsubayın verdiği ifadelerin etkili olduğu belirtildi GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığından 49 asker ile 2 "mahrem imam" olmak üzere 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Asker zanlılardan 5'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 31'inin yüzbaşı, birinin ise üsteğmen olduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 27 ilde sürdüğü ifade edildi.

- 27 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı doğrultusunda sabah erken saatlerde 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların tespitinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne geçen hafta teslim olan mahrem imam ile bir astsubayın verdiği ifadelerin etkili olduğu öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında da çözülmelerin başladığını ve son itiraflarla örgütün deşifresine katkı sağlayacak önemli bilgilere ulaşıldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kara Kuvvetleri Komutanlığı operasyon

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