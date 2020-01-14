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  4. GÜNCELLEME - Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

GÜNCELLEME - Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi - Zanlılardan 26'sı düzenlenen operasyonlarla yakalandı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle, 4 muvazzaf ve 23 eski astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü gözaltı kararı

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