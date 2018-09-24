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GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Karabük merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5'i muvazzaf asker 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şahısların tespitine yönelik çalışmalarda haklarında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, muvazzaf askerler E.İ, İ.K, B.Y, F.K. ve B.S, ihraç askerler O.D. ve Ö.K, eski asker E.Ö. ile askeri öğrenci Ş.T.Y. adliyeye sevk edildi.

Muvazzaf asker E.İ. ile ihraç edilen Ö.K. ve O.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, muvazzaf askerler İ.K, B.Y, F.K. ve B.S, eski asker E.Ö. ile askeri öğrenci Ş.T.Y adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olay

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne mensup askeri şahısların tespitine yönelik çalışmalarda, 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karabük merkez ile İstanbul, Eskişehir, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Hatay'da belirlenen 17 adrese 21 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5'i muvazzaf asker 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ/PDY Karabük operasyon TSK tutuklama

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